Abbonamenti e necrologie solo con mail o per telefono

In ottemperanza al decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri, a partire da domani l’Ufficio abbonamenti della Gazzetta e lo sportello Publiedi per la ricezione delle necrologie resteranno chiusi al pubblico. Per qualsiasi informazione o necessità resta operativo il numero verde dell’Ufficio abbonamenti 800 654595. La ricezione delle necrologie sarà effettuata via telefono (0521 464111 o 800 029994, via fax (0521 229772) e via email (annunci@publiedi.it).

È sempre possibile rivolgersi al centralino della Gazzetta di Parma al numero 0521 2251.