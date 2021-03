Evade dai domiciliari; senegalese arrestato e... rimesso ai domiciliari

I carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di un 26enne senegalese ritenuto responsabile di evasione.

Il giovane, durante la precedente detenzione domiciliare che scontava per altri reati, in più occasioni, aveva violato le prescrizioni imposte, e per tale motivo il tribunale di Reggio Emilia ha disposto il ripristino del provvedimento coercitivo.

Al soggetto, rintracciato a Parma, veniva quindi notificato la nuova misura restrittiva.