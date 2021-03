Multate 12 persone perché senza mascherina o provenienti da fuori Comune

Come ormai si verifica da tempo quello passato è stato un fine settimana di servizi interforze di controllo del territorio per le verifiche inerenti al rispetto della normativa emergenziale per il contenimento dell’epidemia da COVID 19. Unitamente alla Polizia di Stato sono state impiegate pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per un totale di 26 equipaggi.

L’attività degli agenti è stata improntata a regole di buon senso nei confronti di tutti coloro che erano presenti nel centro della città alla ricerca di una “normalità” ormai perduta da tempo.

L’intero servizio dedicato alla vigilanza sul rispetto delle normative vigenti ha portato all’identificazione di 162 persone e al controllo di 45 esercizi pubblici che potevano effettuare esclusivamente il servizio da asporto. Tutti sono stati rispettosi delle disposizioni di legge, procedendo alla chiusura alle 18 così come previsto dalla normativa vigente.

Sono state inoltre sanzionate 12 persone in quanto non indossavano la mascherina, perché provenienti da fuori comune o in giro oltre le ore 22 senza una giustificazione valida.