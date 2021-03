Auto a zig-zag, conducenti alla guida ubriachi: due denunciati

I Carabinieri della sezione Radiomobile, ieri pomeriggio in via Bassi hanno fermato un’autovettura con a bordo due persone: il veicolo procedeva a zig zag. Sottoposto ad alcoltest, il conducente è risultato avere un tasso alcolico pari a 0,83 g/l. Per tale motivo, il 55enne è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza. Il passeggero, un 46enne, è stato denunciato per ubriachezza molesta nei confronti dei militari. Ad entrambi è stata elevata la sanzione per il mancato utilizzo del dispositivo individuale di protezione all’interno del mezzo, in quanto non facenti parte dello stesso nucleo familiare;

Nell’ambito del territorio della Compagnia di Fidenza, i militari del Radiomobile, durante il servizio di pattuglia, hanno notato un'autovettura procedere a zigzag. Sottoposto ad alcoltest, il 24enne conducente è risultato avere un tasso alcolemico pari ad 1,35 g/l. Lo stesso è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.