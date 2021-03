Con un trucco tecnologico guidava in orari di riposo: multa, patente sospesa con 10 punti in meno per un camionista

Guidava un mezzo pesante da ore dopo aver disattivato il cronotachigrafo. Fermato dalla pattuglia della Polizia Stradale di Parma mentre circolava sull’Autostrada del sole in direzione Bologna, dal controllo del cronotachigrafo risultava essere “in pausa”.

Dopo averlo accompagnato in un’officina autorizzata a Parma, gli agenti hanno accertato che sul veicolo era stato installato un sensore di impulsi collegato al cronotachigrafo digitale con il quale veniva alterato il funzionamento del cronotachigrafo stesso. Il sensore veniva attivato o disattivato dall’autista con un tasto nascosto all’interno dell’abitacolo del veicolo che gli permetteva di “azzerare” il funzionamento dell’apparato principale, falsando i periodi di guida e di riposo con grave pericolo per la sua incolumità e per la circolazione stradale.

All’autista, un cinquantaseienne italiano dipendente di una ditta italiana, è stata applicata una sanzione pecuniaria di 1732 €, con la sospensione della patente professionale e la conseguente decurtazione di 10 punti.