Consiglio comunale sul covid, Pizzarotti: "Zona rossa, errore chiudere tutte le scuole"

"Credo sia un errore chiudere, anche in zona rossa, tutte le scuole di ogni ordine e grado. Speriamo che questa decisione possa essere rivista". Lo ha affermato il sindaco Federico Pizzarotti, durante il consiglio comunale online ora in corso, riunito per fare il punto sulla campagna vaccinale e l'andamento della pandemia insieme ai vertici dell'Ausl e dell'Azienda ospedaliero universitaria.

Usca: da 4 passano a 5 A partire da questa settimana le Usca dell'Ausl in servizio nel distretto di Parma passeranno da 4 a 5. Lo ha annunciato Antonio Balestrino, direttore del distretto cittadino dell'Ausl, rispondendo alle domande poste dai consiglieri comunali. Balestrino ha anche ricordato che il 74% del personale sanitario dell'area di comparto ha ricevuto la seconda dose di vaccino, mentre nell'area della dirigenza la percentuale della seconda dose sale all'84%.

Terapia intensiva Sono 30 i posti letto in terapia intensiva per pazienti Covid attivati dall'Azienda ospedaliero universitaria. Di questi, ne sono occupati 21, ha ricordato il direttore generale dell'ospedale, Massimo Fabi, spiegando che solo 1 dipendente dell'azienda è risultato essere positivo asintomatico dopo la vaccinazione. All'Ausl invece i positivi, asintomatici, dopo la vaccinazione sono 2.

Casa della salute via 24 maggio I consiglieri del Pd Sandro Campanini e Daria Jacopozzi hanno diffuso una nota: "Oggi in Consiglio comunale abbiamo avuto un importante aggiornamento da parte dell'AUSL, che ringraziamo, sui lavori della costruenda nuova casa della salute/centro sociosanitario di via 24 maggio, nel quartiere Lubiana-San Lazzaro. E' stato riferito che i lavori stanno procedendo e la conclusione è prevista entro luglio/agosto 2021. Riteniamo significativa questa informazione e auspichiamo che i tempi siano rispettati, considerata l'importanza di questa struttura a servizio del quartiere più popoloso di Parma così come dell'intera città."