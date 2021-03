Festino nel cuore del centro storico: multati nove ventenni

Nella notte tra sabato e domenica una pattuglia della Polizia è intervenuta in via XXII Luglio dopo una segnalazione giunta al 113 per urla e schiamazzi. Gli agenti, nel sopralluogo, scoprivano che la sorgente dei rumori era un garage in borgo Santa Chiara dal quale provenivano voci e musica ad alto volume. Nel garage era in corso una festa privata. Sono stati identificati nove giovani, tutti residenti a Parma di età compresa tra i 20 e i 21 anni.

I nove sono stati sanzionati perchè si erano spostati dal proprio domicilio senza una valida motivazione e perchè si erano radunati in una casa (più di due persone oltre i legittimi occupanti dell’immobile) dove non abitavano.