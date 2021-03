Un nuovo sportello per l'economia circolare

Lo sportello è stato attivato da poco, ma sono già diverse le aziende che hanno fruito della consulenza, a conferma che il nuovo servizio messo in campo dall’Unione Parmense degli Industriali risponde a un bisogno attuale e concreto. In un contesto, infatti, in cui le mutazioni derivanti dal cambiamento climatico contribuiscono a rimodellare l’economia globale, le attività dell’uomo devono essere ripensate in termini di sostenibilità complessiva; anche le attività produttive, per mantenere il ruolo conquistato sui mercati sempre più attenti agli aspetti ambientali, hanno l’esigenza di seguire percorsi di crescita in linea con una dimensione di sostenibilità. Da queste considerazioni è nata l’idea di attivare all'Unione Parmense degli Industriali lo sportello dedicato all’economia circolare e sostenibilità, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza degli strumenti che possono essere messi a punto sul tema e supportare le aziende che vogliano intraprendere un percorso verso la sostenibilità.

Lo sportello, che ha come referenti Claudio Battilana, consulente ambientale dell’Upi e il Ceip – Consorzio Energia Imprenditori Parmensi, fornisce informazioni gratuite di primo livello su diverse tematiche: strumenti di sostenibilità ambientale (carbon footprint, etichette e dichiarazioni ambientali, asserzioni ambientali autodichiarate, green public procurement, Lca, B-corp, bilancio di sostenibilità); analisi preliminare per il riuso degli scarti del processo produttivo, in un contesto di economia circolare; strumenti di miglioramento delle prestazioni energetiche per ridurre sprechi di energia e ottimizzare i costi aziendali; utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, attraverso incontri con società convenzionate; comunicazione ambientale per valorizzare gli impegni nell’ambito della sostenibilità.

Lo sportello è disponibile per le aziende associate Upi, previo appuntamento; gli incontri one to one, fanno sapere dall'Upi, si terranno con le modalità conformi alle disposizioni vigenti volte al contenimento della pandemia. r.eco.