43 anni dopo, la Questura di Parma ricorda l'esempio del vice brigadiere Franco Zizzi

Oggi, in occasione del quarantatreesimo anno dai tragici fatti avvenuti a Roma nella strage per il rapimento dell’Onorevole Aldo Moro, è stata depositata una corona di fiori per ricordare del Vice Brigadiere Franco Zizzi.

Alla presenza del Questore, sono state espresse parole di cordoglio per tutti gli “eroi” che hanno perso la vita per difendere democrazia e le istituzioni.

Il Questore ricorda lo shock vissuto in quel momento e incoraggia le nuove generazioni a prendere a modello il coraggio e la generosità di Franco Zizzi e dei suoi colleghi che, nel lottare contro coloro che volevano sovvertire il nostro Stato democratico, hanno pagato un prezzo altissimo.