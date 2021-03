Celebrazioni compleanno Maestro Bertolucci

Per l'intera giornata di ieri il Comune di Parma ha reso omaggio a Bernardo Bertolucci, a ottant’anni dalla sua nascita, con una serie di iniziative dedicate al grande Maestro del cinema, scomparso nel 2018.

Lo stendardo in piazza Garibaldi sulla facciata del Palazzo del Governatore vuole riportare l’attenzione sul profondo rapporto che ha legato Bertolucci alla sua città natale. Moltissimi sono stati coloro che hanno partecipato alla diretta streaming sul canale YouTube Città di Parma, dal titolo “Il mistero Bertolucci” con protagonisti Gabriella Palli Baroni e l'assessore alla Cultura Michele Guerra che, a partire dalla pubblicazione dei rispettivi libri “In cerca del mistero” (ed. Garzanti) e “Il mistero del cinema” (ed. La Nave di Teseo - in edicola dal 15 marzo per le iniziative editoriali di Repubblica), hanno ripercorso il valore artistico, tra cinema e memorie private, della figura di Bernardo Bertolucci.



Anche i cinema d’essai cittadini - Astra, D’Azeglio e Edison hanno reso omaggio al Maestro accendendo le insegne e le luci.

Per coloro che volessero rivedere la registrazione dell'incontro "Il mistero Bertolucci” con Gabriella Palli Baroni e Michele Guerra potranno accedervi direttamente dal canale YouTube Città di Parma.