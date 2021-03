Alla Polisportiva Gioco il premio Inclusione 3.0

La Polisportiva Gioco ha ricevuto ieri il “Premio Inclusione 3.0” edizione 2021 dell’Università di Macerata, riconoscimento internazionale assegnato a progetti che si sono distinti per innovazione e creatività nel settore dell’inclusione.

La Polisportiva Gioco, associazione parmigiana che da 38 anni si occupa di sport adattato, si è candidata con il suo progetto “Inclusitting” capace di coinvolgere ad oggi più di 6500 persone. Dopo una pluriennale sperimentazione nel sitting volley, la Polisportiva Gioco ha esteso il progetto alle altre discipline sportive attraverso il progetto “Inclusivamente”: weelchair basket, weelchair hockey, nuoto, danza, danceability, kayak, canoa, handbike.

Il premio è stato ritirato da Ramona Broglia, volontaria della polisportiva, atleta di sitting volley e pluricampionessa italiana di Canoa. “Innanzitutto voglio ringraziare l’Ateneo di Macerata per questo importante riconoscimento – inizia la portavoce della Polisportiva Gioco – . La polisportiva è un gruppo fatto di persone che ogni giorno portano in campo grande passione per essere al fianco di chi voglia provare a fare sport. Qualche anno fa ho subito un incidente che mi ha reso disabile, perdendo di fatto l’uso di un braccio, tuttavia questo aspetto rappresenta soltanto una difficoltà che non mi ha impedito di poter continuare a fare sport, che è la mia più grande passione e che è diventato simbolo della mia rinascita. Speriamo di coinvolgere sempre più persone a venire a provare le varie discipline e a passare ore in compagnia con noi: la disabilità non esiste in quei momenti, esiste solo l’abilità e la voglia di fare qualcosa di bello insieme.”

In un periodo in cui conciliare l’inclusione con il distanziamento sociale è quanto mai complicato, è particolarmente apprezzabile che l’Università di Macerata abbia potuto organizzare l’intera settimana sulle tematiche dell’inclusione sociale.

La cerimonia si è tenuta in modalità online e può essere rivista sul canale YouTube “Unimc Web Tv”

Inoltre la Polisportiva Gioco sarà ospite alla Radio Rum il giorno Giovedì 18 alle ore 20.30, visibile sempre sul canale YouTube “Unimc Web Tv”