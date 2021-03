"No ai camici online" è lo slogan che riassume la protesta di alcuni studenti di Medicina di Parma. Scesi in piazza Garibaldi con megafono e cartelloni fanno sapere:"Chiediamo un piano d'azione efficace e puntuale per riprendere a frequentare i tirocini in reparto in modo sicuro". Senza vaccinazione, non esiste tirocinio pratico in ospedale, fondamentale per la loro formazione e per essere i consapevoli e competenti "medici del domani".

Anna Pinazzi