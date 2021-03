Il Covid si è portato via anche Robi Bonardi, il principe dei disc-jockey

Il Covid ci ha portato via anche Robi Bonardi, il principe dei disc-jockey parmigiani. Bonardi, che avrebbe compiuto 70 anni fra pochi giorni, era ricoverato da circa una settimana; è stato uno dei più grandi protagonisti del mondo della musica parmigiana a cavallo del nuovo secolo. Disc jockey in tutti i locali della città (King's, Bogey, Astrolabio), insegnò il mestiere a tutti i dj di Parma. Lavorò in Rai, amico di Renzo Arbore e Ronnie Jones, per 14 anni nello staff della direzione artistica di Sanremo, sempre pronto ad aiutare i giovani artisti emergenti parmigiani, ideatore di tantissime iniziative musicali.

