Risolti i problemi a WhatsApp e Instagram

E' rientrato il disservizio di WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger che dalle 18 ora italiana e per circa 1 ora, hanno avuto problemi di connessione, di accesso e difficoltà per gli utenti a postare messaggi. Sul sito downdetector.com si vede che le app stanno pian piano tornando alla normalità, si evince dai grafici in discesa delle segnalazioni degli utenti. Ancora sconosciute le cause dei disservizi.

L’altro blackout mondiale che aveva mandato in tilt WhatsApp, Instagram e Facebook si era registrato il 3 luglio 2019 e un episodio simile, ancora precedente, nell’aprile dello stesso anno che evidentemente è stato un anno nero per le tre piattaforme. Il 13 marzo 2019, infatti, si è registrato il blocco più lungo che si ricordi, un record di 14 ore di stop per le app. Allora i disservizi parevano legati ai lavori in corso da parte degli sviluppatori di Menlo Park che stavano portando avanti l’ambizioso progetto di integrazione delle tre applicazioni che fanno capo al gruppo guidato da Zuckerberg.



«Nella giornata di oggi, un problema tecnico ha causato agli utenti problemi di accesso ad alcuni servizi di Facebook. Abbiamo risolto questo problema e ci scusiamo per gli eventuali disagi": così un portavoce di Facebook sui disservizi a WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.