Vaccinazioni anche per il personale universitario fuori sede

L’Università di Parma comunica che da domani può accedere alla campagna di vaccinazioni anti-Covid anche il personale dell'Ateneo fuori sede. È infatti arrivata comunicazione ad hoc dalla Regione.

Il personale dell'Università assistito fuori dalla Regione Emilia-Romagna, che finora non ha potuto accedere al ciclo vaccinale, da domani può dunque contattare per la prenotazione il numero dedicato 800 60 80 62, attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato dalle 9 alle 13.

In sede di accesso il personale addetto avrà a disposizione gli elenchi per poter procedere all'appuntamento.