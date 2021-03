Quel 7 maggio del 2017 fu caratterizzato da gravi scontri fra tifosi in occasione del derby Parma-Reggiana di Lega Pro e oggi è arrivata la sentenza del tribunale di Parma. Come riporta la Gazzetta di Reggio sono stati condannati con rito abbreviato otto tifosi granata con pene dai 6 ai 10 mesi di reclusione dei 23 citati in giudizio. Per gli altri imputati è previsto il processo ordinario che prenderà il via tra un mese.

