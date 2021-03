Notte di paura per una 87enne trovata a vagare in via Mazzini. La polizia la riporta a casa

Ieri notte gli agenti della polizia di Stato in servizio presso le volanti, impegnato negli ordinari servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati, si è imbattuto nei pressi di piazza Garibaldi in un’anziana signora in apparente stato di difficoltà.

La donna di 87 anni camminava infatti in direzione di strada Mazzini in evidente stato confusionale e del tutto disorientata. Nonostante il freddo intenso delle ore notturne, inoltre, la donna indossava solo una leggera vestaglia ed un pigiama.

Gli operatori pertanto si sono immediatamente avvicinati all’anziana fornendole una coperta per ripararsi dal gelo e allo stesso tempo hanno richiesto ai colleghi della sala operativa l’invio di un’ambulanza per accertarsi delle sue condizioni fisiche.

All’esito del controllo del personale 118 i sanitari hanno riferito che la donna non necessitava di cure mediche immediate ma che era solamente infreddolita e disorientata.

A seguito degli accertamenti basati solo sulle frammentarie e confuse dichiarazioni della donna, gli agenti sono riusciti a risalire alla figlia dell’anziana signora e a rintracciarla. La donna è stata pertanto riaffidata alle cure della figlia facendo finalmente ritorno a casa