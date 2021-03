Agroalimentare: in un E-Book 100 ricette per Parma Capitale Cultura

Esce l’e-book dedicato a Parma Capitale italiana della Cultura 2020 + 21. Un appuntamento editoriale a cura di "Gustoh24", un portale nato per "valorizzare le eccellenze enogastronomiche italiane e in particolare quelle di Parma", diretto da Donato Troiano, fondatore di InformaCibo. Con il titolo "100 ricette per Parma" l’e-book illustra i piatti degli chef italiani che lavorano all’estero (dagli Usa a Tokio, da Porto Rico alla Tailandia, dal Perù a Singapore) e quelli degli chef dei ristoranti parmigiani. "Cibo e cultura: un binomio inscindibile per Parma. E non certo da oggi -scrive nella prefazione Donato Troiano -. Si potrebbe dire da sempre, tanto antico e tanto radicato è questo legame nella vita e nella mente dei parmigiani. Basta entrare nel più prezioso gioiello architettonico della città, il Battistero, e ammirare i mesi e le stagioni dell’Antelami per capire quanto la vita dei campi, i loro tempi e i loro prodotti costituiscano il fondamento della vita di Parma e del suo territorio, del suo spirito e delle sue espressioni più raffinate. Una tradizione costruita in secoli e secoli di storia attorno a prodotti unici che hanno radici antiche, come il Prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano".



"Una vocazione che ha saputo evolvere e concretizzarsi nell’attuale food valley, il più importante distretto dell’industria agroalimentare italiana con aziende leader in settori diversi: dalla pasta al latte, dalle conserve di pomodoro a quelle ittiche. E non è un caso che sei anni fa l’Unesco ha riconosciuto tutto questo con l’assegnazione a Parma del titolo di città creativa della gastronomia", aggiunge. La pubblicazione, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Parma, della Regione Emilia Romagna, di Parma City of Gastronomy e di Parma capitale italiana della cultura 2020 + 21, si presenta con i contributi dell’assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra e dell’assessore al Turismo, ai rapporti internazionali Unesco e Presidente di Destinazione Emilia, Cristiano Casa.

Tra i media partner l’agenzia Italpress, diretta da Gaspare Borsellino. I due e-book, curati da Cristiano Bacchieri e Giulia Siena, usciranno a pochi mesi l’uno dall’altro. Il primo è possibile scaricarlo gratuitamente dal 29 marzo 2021 sul sito di Gustoh24 (www.gustoh24.it). Il secondo e-book uscirà in occasione del "Settembre gastronomico", una splendida iniziativa, di respiro nazionale, che anima Parma e alcuni paesi della provincia. In quel caso le ricette saranno quelle degli chef parmigiani o dei ristoranti di Parma.