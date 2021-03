Festina di compleanno in un'abitazione del centro, tutti ragazzi: multati i genitori

Proseguono i controlli del territorio da parte dell polizia per le verifiche del rispetto delle normative anti-covid. Ieri notte sono arrivate in questura delle segnalazioni di schiamazzi che arrivavano da un’abitazione privata in centro. Schiamazzi dovuti ad una festa di compleanno dove erano presenti un gruppo di sedicenni. I poliziotti hanno ricevuto le scuse dei ragazzi, mortificati per aver arrecato disturbo al vicinato. Sono stati avvisati tutti i genitori e fatti arrivare sul posto. Dopo, i giovani sono stati tutti identificati. Nei confronti di questi, in quanto diretti responsabili delle condotte dei minorenni, sono state redatte sei sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa in merito all’emergenza sanitaria in atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA polizia

covid

controlli