Deviazione provvisoria della linea 5 per lavori in via Zarotto ed in via Emilia Est

Iniziano alcuni lavori che comporteranno l’istituzione del divieto di circolazione nel tratto di Via Zarotto compreso tra Via Emilia Est e V.le Campanini, e che si svolgeranno in concomitanza con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione ovest-est in un tratto di Via Emilia Est (Strada Elevata), dall’inizio del servizio di lunedì 29 marzo 2021 e fino al termine dei lavori stessi, la linea urbana n. 5 diurna e notturna subirà la modifica di percorso di seguito evidenziata:

- Linea urbana n. 5: provenienti dal centro città e diretti verso il capolinea di Via Orazio, giunti alla rotatoria tra Via Emilia Est/Via Zarotto/Via Mantova, gli autobus svolteranno a destra in V.le Partigiani d’Italia, a sinistra in V.le Campanini, per riprendere il consueto percorso a destra in Via Zarotto.

- In direzione contraria, giunti in Via Zarotto, i bus svolteranno a sinistra in V.le Campanini, quindi percorreranno V.le Partigiani d’Italia, V.le Pier Maria Rossi, per riprendere il consueto tragitto a Barriera Repubblica.

Lungo i percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

Istituzione del senso unico in un tratto di Via Emilia Est

Si comunica che, a seguito di lavori che comporteranno l’istituzione del senso unico di marcia in direzione ovest-est in un tratto di Via Emilia Est (Strada Elevata), dall’inizio del servizio di lunedì 29 marzo 2021 e fino al termine dei lavori, le linee urbane diurne e notturne nn. 3 – 4 – 21 – 23 dirette verso il centro città verranno deviate lungo V.le Partigiani d’Italia e V.le Pier Maria Rossi.

Nessuna deviazione in direzione est.

Sul percorso deviato i bus effettueranno, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.