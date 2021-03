Sta per scoppiare la primavera: anche a Parma temperature fino a 25 gradi

Un anticiclone proveniente dall'Africa sta per arrivare su tutta l'Italia portando con sè in dote una fascia di alta pressione che per tutta la settimana garantirà tempo bello, prevalentemente soleggiato, ma anche temperature superiori alla media. Per quanto riguarda Parma, dopo la temperatura massima, che oggi dovrebbe raggiungere i 20 gradi, salirà gradualmente lunedì e martedì per poi toccare i 24 o 25 gradi nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Sarà insomma una settimana all'insegna del bel tempo e del caldo con una primavera già nel suo splendore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA meteo

caldo