Mattina di super lavoro per i soccorritori del 118. Una ciclista è stata investita in via Bizzozero all'incrocio con via Solferino. La donna è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Un uomo è stato invece trovato riverso a terra in via Farina privo di coscienza. E' stato colpito da un malore ed ora è ricoverato al pronto soccorso in gravi condizioni.

