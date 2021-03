Ricoveri in aumento al Maggiore -  Il Video aggiornamento dalle Terapie intensive e dal Barbieri

Sono 381 i pazienti tra covid positivi, sospetti e negativizzati, ma ancora bisognosi di cure ospedaliere, presenti al Maggiore. Di questi, 30 sono ricoverati nelle Terapie intensive, 266 al Covid Hospital Barbieri, 12 in Sub-intensiva, 18 in Malattie infettive, 22 in Clinica pneumologica. Completano il quadro i pazienti ricoverati nei reparti, cosiddetti grigi, dove trovano le cure le persone con sintomi fortemente sospetti, che hanno bisogno di un percorso separato rispetto ad altri pazienti.

Questo il quadro generale all’Ospedale di Parma, emerso a margine del video aggiornamento con la dottoressa Sandra Rossi, responsabile delle Terapia intensive covid e la prof.sa Tiziana Meschi, responsabile delle degenze covid, dell’ospedale Maggiore.

“I dati e le proiezioni – precisa Rossi – ci danno purtroppo un ulteriore aumento, lento ma costante, dei contagi con nuovi ricoveri sia in degenza sia in terapia intensiva. Abbiamo quindi provveduto ad aumentare la nostra disponibilità nelle terapie intensive covid convertendo altri 8 letti, arrivando così a 38 posti disponibili per i percorsi di cura legati al virus“

“Al covid hospital barbieri – aggiunge Meschi – siamo a 266 malati un paziente su 3 e giovane, con una patologia impegnativa e gradi spesso severi di polmonite. Oggi più che mai è necessaria la collaborazione di tutti, per contenere il contagio”.