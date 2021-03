"Scuola in presenza": manifestazione anche a Parma

Domani, mercoledì 31 marzo, ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze pasquali, sarà una nuova giornata di mobilitazione per il mondo della scuola: genitori, insegnanti e studenti si ritroveranno per chiedere che il 7 aprile riaprano tutte le scuole.

Le mobilitazioni si svolgeranno davanti alle scuole medie e superiori e davanti alle sede regionali in diverse città, fra cui Parma. Previste manifestazioni anche a Milano, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Firenze e molte altre città.

“Il 7 aprile - chiedono i promotori di Priorità alla scuola - tutti i bambini e i ragazzi, indipendentemente dal colore della regione di residenza, devono poter tornare a scuola in presenza, in sicurezza, in continuità. Il diritto allo studio e la socialità devono essere garantiti a tutti minori, che in questa pandemia hanno già pagato un prezzo altissimo a discapito della loro salute psicofisica, come dimostrato da numerosi studi scientifici, nazionali e internazionali”.