Inizio giugno? No. Oggi è il 1° aprile più caldo di sempre: media di 20,4° (min 13,5 , max 27,3), superato nettamente il primo aprile 2011 (media 18,3). Fonte: Osservatorio meteo nell’Università. Continuando con i dati, a marzo solo 4,6 mm di pioggia, pari al -92% della norma. E' il nono maezo più "secco" dal 1878. Non solo, non piove da 26 giorni e negli ultimi 47 solo un giorno è piovuto, il 6 marzo con 4,6mm.

