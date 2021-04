"Chi è positivo non deve stare al supermercato", dopo il richiamo si presentano in nove

Episodio incredibile in un supermercato parmigiano nei giorni scorsi. Un medico vede passare un suo paziente positivo al covid. Il dottore va in direzione per segnalare la presenza e per cercare, avvisandolo, di riportare alla ragione il paziente. Viene trasmesso dagli altoparlanti un messaggio generico, non viene fatto ovviamente il nome della persona per ragioni di privacy ma gli viene chiesto di presentarsi al box informazioni. Con grande stupore, gli addetti si sono visti arrivare nove persone.

