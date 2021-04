Inseguimento in stazione: arrestata borseggiatrice 24enne

Gli agenti della polfer di Parma hanno arrestato una 24enne, residente in città, responsabile del furto di una borsa ai danni di una viaggiatrice. L’autrice del furto, già nota alle forze dell’ordine, ha approfittato della sosta del treno Regionale Parma-La Spezia, in partenza dal primo binario, per salire a bordo del convoglio ed appropriarsi della borsa di una viaggiatrice. La vittima, quando si è accorta del furto ha inseguito la ladra, aiutata da un ferroviere e da un passante, che avevano assistito alla scena. L’intervento degli uomini della polfer, attirati dalle grida, ha consentito di bloccare l’autrice del furto, di recuperare la refurtiva e di riconsegnarla alla legittima proprietaria. La 24enne, al termine degli accertamenti, è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicata.

