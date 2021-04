101 candeline per Mario Bommezzadri, da Parma a Roma con la Gazzetta nel cuore

La vigilia di Pasqua il dottor Roberto Sorbello, consigliere della sindaca di Roma Virginia Raggi per le relazioni istituzionali, ha suonato al cancello dell’abitazione romana di Mario Bommezzadri e ha consegnato una lettera di felicitazioni e una medaglia in riconoscimento della fedeltà alla città eterna di un parmigiano che vi ha lavorato e abitato da oltre 70 anni.

Avvisato dai servizi anagrafici comunali, il delegato della sindaca ha potuto raggiungere l’ormai da decenni cittadino romano il giorno prima del suo 101° compleanno. Mario Bommezzadri era infatti nato a Parma il 4 aprile 1920. Alla fine della guerra il giovane Mario, neolaureato in Giurisprudenza e neodiplomato alla scuola di stenografia dell’allora assai frequentato istituto Bolaffio, era approdato alla Gazzetta di Parma come altri giovani allo scopo di intraprendere la carriera giornalistica. Al momento riceveva e trascriveva velocemente le corrispondenze dei giornalisti, come ricorda Bernardo Bertolucci che aveva visto e sentito il padre Attilio telefonare al giornale per dettare una sua recensione cinematografica e chiedere al centralino proprio di Mario Bommezzadri o di Aldo Curti, che diventerà poi vicedirettore della Gazzetta.

Durò poco questa attività di Mario, perché grazie ad un ottimo piazzamento in un concorso bandito dalla Camera dei Deputati, il promettente giornalista divenne stenografo parlamentare percorrendo una brillante carriera nei ruoli dirigenziali di Montecitorio. Senza peraltro dimenticare Parma e i parmigiani che come lui vivevano a Roma, di cui divenne per un lungo periodo il console della Famija Pramzana. Non dimenticò nemmeno la Gazzetta, alla quale inviava spesso articoli sul mondo artistico romano e in particolare sul pittore Amedeo Bocchi, di cui diventerà amico e collezionista accostando ai suoi quadri quelli di altri pittori importanti del Novecento romano che aveva conosciuto e stimato.

Di recente Mario Bommezzadri e il figlio Alberto, anche lui laureato a Parma, ma approdato per lavoro nella Capitale, hanno donato alla Fondazione Monteparma un cospicuo numero di dipinti dello stesso Bocchi e dei pittori Enrico Bonaretti, Nando Negri e Goliardo Padova, mentre in precedenza un’altra donazione, fatta sempre allo scopo di rendere omaggio alla loro città, aveva riguardato gli affreschi staccati di Amedeo Bocchi a villa Wnorowska, già in comodato e nel 2015 lasciati in via definitiva a Cariparma-Crédit Agricole.