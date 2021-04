Droga, arrestato un altro nigeriano. Aveva anche una pressa industriale per confezionare le dosi

La Sezione Antidroga della locale Squadra Mobile ha arrestato ieri un altro spacciatore nigerano in oltretorrente.

Gli Agenti della Polizia hanno trovato nella camera nell'abitazione del cittadino nigeriano - privo di stabile attività lavorativa - alcuni ovuli di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. In altre stanze, anch’esse sottoposte a perquisizione, sono stati rinvenuti ulteriori ovuli avvolti in cellophane e due buste in plastica contenenti Marijuana.

Le operazioni complessivamente hanno permesso di porre sotto sequestro 80.4 grammi di Hashish e 419.2 grammi di Marijuana, nonché una pressa industriale, che veniva utilizzata per confezionare i panetti di sostanza stupefacente.

Il cittadino nigeriano ha ammesso subito la sua colpevolezza e ha rivendicato l’esclusiva proprietà dello stupefacente: è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Giudizio per direttissima questa mattina: il giudice ha disposto la detenzione ai domiciliari