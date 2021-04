Intervento in mattinata dei vigili del fuoco di Parma a San Lazzaro, in via Molossi. In un garage, per un cortocircuito, principio d'incendio: il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero e facessero ulteriori danni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA vigili del fuoco