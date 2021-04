Multate 16 persone a Parma "senza giustificazione". Chiusi due bar

Servizi interforze di controllo del territorio, potenziati per le festività pasquali, disposti dal questore di Parma, Massimo Macera per le verifiche del rispetto della normative anti covid.

Unitamente alla Polizia di Stato sono state impiegate pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per un totale di circa 40 equipaggi al giorno, impiegati venerdì, sabato, oggi e domani, lunedì di Pasquetta. Occhi puntati sulle arterie viarie cittadine, nei parchi pubblici e nel centro città. Sono state identificate 590 persone e controllati 74 esercizi pubblici che potevano effettuare esclusivamente il servizio da asporto. Sono state sanzionate 16 persone, la maggior parte delle quali a Parma e arrivate da altre province senza nessun giustificato motivo, mentre 2 erano senza mascherina ed una in giro oltre le ore 22, in evidente stato di ebrezza, senza una giustificazione valida (il soggetto ha ricevuto una seconda sanzione).

Nella giornata di venerdì, su numerose segnalazioni al numero d’emergenza, sono stati chiusi due bar nella zona sud della città, perchè entrambi somministravano cibo e bevande all’interno del locale. Ad entrambi è stata applicata la chiusura provvisoria per 5 giorni.