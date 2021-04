Addio a coach Molducci: allenò la Pallavolo Parma. Aveva 65 anni

È scomparso Piero Molducci, ex giocatore e allenatore di volley. Ha allenato la pallavolo Parma, allora Cariparma, dal 1999-2001. Aveva 65 anni ed era da più di un anno che stava lottando con una grave malattia che lo aveva costretto a lasciare l’attività. A fine 2019, infatti, Molducci allenava l'Elvissa, squadra di Ibiza.

Ha iniziato all'inizio degli anni Ottanta in A2 a Sesto Fiorentino, ha allenato poi Rimini, Forlì e Valdagno. Nel ’96 arriva in A1, a Roma,poi Porto Ravenna, Parma e Latina prima di trasferirsi nel 2004 in Spagna, all’Almeria. Ritorno in Italia, a Perugia e a Forlì. Nel 2011 nuovamente torna in Spagna sempre all’Almeria e nel 2018 passa all’Elvissa.