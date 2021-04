Vigili del fuoco, diversi interventi in serata

Diversi interventi hanno visto occupati i vigili del fuoco nel tardo pomeriggio e questa sera. A partire da Vicofertile dove nei pressi dei campi da calcio vicino alla chiesa hanno dovuto spegnere l'incendio di una piccola discarica con alcuni mobili vecchi.

In precedenza i vigili del fuoco avevano messo in sicurezza un veicolo dopo un incidente stradale (non grave) in via Emilio Lepido.

Infine sono intervenuti per danni creati dall’acqua in un condominio in via Migliavacca: per un probabile guasto a un contatore l'acqua colava dal terzo piano.