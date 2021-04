A Calestano interrotta una grigliata con 30 persone. Denunciato un 21enne salsese positivo che era in giro

Ieri come per gli altri giorni di festa, in città e provincia, il comando provinciale dei carabinieri di Parma ha disposto il rinforzo dei servizi, per il controllo del territorio, per verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid. In tutta la provincia, sono stati innumerevoli i controlli effettuati dalla pattuglie, disposte sul territorio in modo capillare dalle compagnie che dipendono dal comando provinciale. Complessivamente, sono state controllate oltre 450 persone, 123 esercizi commerciali , sanzionate 30 persone ed una denuncia.

I carabinieri della stazione di Salsomaggiore Terme hanno controllato un 21enne del paese che, incurante del grave rischio di contagiare altre persone, si trovava fuori dalla propria abitazione nonostante fosse positivo al virus e, pertanto sottoposto a quarantena da parte dell’AUSL. Il giovane, è stato denunciato alla Procura di Parma per violazione del Testo Unico in materia sanitaria e fatto rientrare immediatamente al proprio domicilio. Sempre i militari salsesi hanno sanzionato, nel corso del pomeriggio, undici persone uscite senza un giustificato motivo ed una sorpresa fuori in orario notturno senza indossare i previsti dispositivi di protezione individuale. A Noceto invece i militari della locale stazione hanno sanzionato 5 giovani che si trovavano all’interno del Parco Zanfurlina, in violazione del divieto stabilito dall’Ordinanza comunale.

Nel territorio di competenza della Compagnia di Borgo Val di Taro, i militari della stazione di Solignano, in servizio perlustrativo a Calestano hanno interrotto una grigliata, in un campo, con circa 30 persone, tutte tra i 20 ed i 30 anni, provenienti da Parma e Reggio Emilia. All’arrivo della pattuglia tutti si sono dati alla fuga per evitare di essere controllati e sanzionati. I militari hanno fermato 4 giovani sanzionandoli. I Carabinieri della Stazione di Borgo Taro hanno interrotto una festa e sanzionato 11 giovani, provenienti da Collecchio, che si erano radunati presso un’abitazione. Sono stati, sanzionati dai militari di Bedonia 2 giovani provenienti da Reggio Emilia per un pic-nic a Tornolo.

Nel complesso, la cornice di sicurezza posta in essere dal comando rrovinciale si è rivelata adeguata scongiurando il verificarsi di particolari criticità, anche, da evidenziare, grazie al rispetto delle norme da parte di quasi tutta la cittadinanza.