Tamponamento in tangenziale (zona via Benedetta) e cantiere, traffico in tilt nella zona nord della città

Fortunatamente, dalle prime informazioni, sembra che non ci sia stato alcun ferito. Ma il tamponamento che si è verificato nel pomeriggio in tangenziale Nord (verso Reggio) all'altezza dello svincolo con via Benedetta ha creato non solo una lunga coda (fino a via Europa), con alcuni tratti caratterizzati dalle auto ferme e altri con vetture a passo d'uomo, ma ha un po' condizionato il traffico in tutta la zona nord di Parma, congestionandolo. Complice il cantiere in tangenziale nord (direzione Fidenza) all'altezza di via Europa e complice l'orario, tradizionalmente considerato "di punta".

