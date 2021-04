Gommista senza autorizzazione: multa di 10 mila euro e chiusa l'attività

L'attività di controllo del territorio della Polizia Locale ha permesso di accertare che un gommista, in via Emilio Lepido, esercitava abusivamente l'attività in locali in cui mancavano i requisiti e le autorizzazioni per l'uso.

Dopo le verifiche la Polizia Locale ha pertanto proceduto, al sequestro amministrativo delle attrezzature finalizzato alla confisca, all' applicazione della multa di euro 5.164,00, oltre all’applicazione del D.lgs 114/98 che prevede una sanzione amministrativa di euro 5.164,00, per la vendita di pneumatici in assenza di autorizzazione.