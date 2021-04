A seguito dell’istituzione della zona arancione a Parma e in Emilia Romagna, con conseguente ripartenza delle lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da lunedì 12 aprile TEP riattiverà le corse bis a potenziamento dei servizi di linea negli orari di entrata e di uscita da scuola.

L’elenco delle corse aggiuntive, urbane ed extraurbane, è disponibile sul sito www.tep.pr.it.