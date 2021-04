MInuti di spavento ma fortunatamente nessun ferito questa mattina verso le 9 in piazzale Santa Croce, dove da un palazzo sono caduti a terra dei calcinacci. Al momento della caduta nessun passante si trovava sulla traiettoria e i calcinacci non hanno colpito nessuno. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area e la polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA