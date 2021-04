Allerta meteo gialla per le piene dei fiumi, frane, vento e temporali

Dalle 12 del 12 aprile allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN.

Per la giornata di lunedì 12 aprile si prevedono piogge sparse che interesseranno l'intero territorio e saranno a prevalente carattere convettivo, con temporali e rovesci di pioggia sul crinale appenninico. I fenomeni saranno inoltre accompagnati da fulminazioni e rinforzi di vento con raffiche di intensità compresa tra 62 e 74km/h che interesseranno l'intero crinale.

Dalla mezzanotte del 13 aprile allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO; per temporali per le province di FE, BO, RA, FC, RN; per vento per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare per le province di FE, RA, FC, RN.

Dalle prime ore della notte di martedì 13 aprile si prevede un sensibile aumento della ventilazione da nord-est su tutto il settore orientale della regione, in particolare sulla costa e sulle zone di crinale appenninico. Tale circolazione potrà dar luogo anche a precipitazioni temporalesche temporaneamente di forte intensità sul settore orientale e marginalmente su quello centrale della regione. E' previsto anche un rapido aumento del moto ondoso già nel corso delle prime ore della notte. Tutti i fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente nella seconda parte della giornata.

Si prevede inoltre che l'altezza dell'onda possa raggiungere valori prossimi alla soglia, non potendosi escludere fenomeni erosivi lungo la costa.