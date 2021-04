"Striscia" e Brumotti al Parco Ducale: fuggi fuggi degli spacciatori di droga

Brumotti è tornato. Ieri sera Striscia la Notizia (Canale 5) ha mandato in onda un nuovo servizio realizzato nella nostra città dal popolare inviato del programma, impegnato in tutta Italia a contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Apertura con Vittorio Brumotti in sella alla bici in equilibrio sul parapetto di ponte Verdi con la Pilotta sullo sfondo. Poi via alla caccia agli “spaccini” all'interno del Parco Ducale dove subito una persona di colore propone cocaina e crack a un collaboratore di Striscia munito di telecamera nascosta. Quando sulla scena irrompe Brumotti in bici che percorre i vialetti, gli spacciatori si danno alla fuga.

Il servizio ha mostrato anche l'arrivo dei carabinieri, allertati da Brumotti, che effettuavano controlli e sequestravano stupefacente.