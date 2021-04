Allagato un piano della scuola Bottego: parte degli alunni deve tornare a casa

La campanella oggi non è suonata per una parte di alunni e alunne della scuola Bottego di via San Bruno. All'arrivo davanti all'istituto, genitori e bambini sono stati informati che il pianterreno dell'ala più vicina alla palestra era allagata. Le classi con l'aula in quel piano dell'edificio sono state rimandate a casa.

La causa dell'allagamento sarebbe un tubo rotto e subito sono iniziate i lavori per asciugare e ripulire tutto per consentire di riprendere le lezioni al più presto.