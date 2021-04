Evaso da un carcere in Francia cerca la fuga in Moldavia dall'aeroporto di Parma: arrestato

Sabato, gli agenti della polizia in servizio aeroporto di Parma, durante i normali controlli di frontiera, hanno fermato un moldavo 26enne su cui pende una segnalazione Schengen per l’immediato arresto. L’uomo, infatti, in procinto di imbarcarsi su un volo di linea per il suo paese d’origine è stato identificato per un soggetto ricercato in ambito europeo dalla Francia, con precedenti giudiziari per furto in concorso ed evasione dal carcere di Périgeux nel febbraio di quest’anno.

Dopo l’evasione dal carcere del sud della Francia infatti l’uomo si era reso latitante e nei suoi confronti era stato emesso mandato di arresto Europeo per le sue ricerche.

L'uomo ora è in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di consegna alla Francia.