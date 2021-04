Multato un nigeriano residente a Reggio: era a Parma senza validi motivi

Ieri gli agenti della polizia di Stato in servizio per gli ordinari controlli del territorio è interventua all’interno del parco Martini controllando tre cittadini nigeriani di rispettivamente 31 anni 28 e 27 anni attualmente in regola sul territorio nazione.

Uno di essi tuttavia risultava residente e domiciliato nella vicina Reggio Emilia e giustificava la propria presenza con motivazioni confuse, dapprima riferendo che si stava recando a fare la spesa, poi riferendo che era qui per conferire con i proprio legale con il quale tuttavia aveva un appuntamento in mattinata.

Giudicate poco credibili le sue dichiarazioni è stato sanzionato ed invitato a fare rientro nel proprio comune di residenza.