Tangenziale Nord: da domani chiuso lo svincolo numero 2

L'Anas fa sapere che per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino del piano viabile, sono previste limitazioni lungo la “Tangenziale Nord Ovest di Parma”.



Da venerdì 16 è istituita la chiusura, al traffico in uscita, dello svincolo n. 2 “via Mantova” (km 2,700), per chi viaggi a in direzione Reggio Emilia.

Il percorso alternativo prevede l’uscita allo svincolo n. 3 “via Venezia”.



Contestualmente, dal km 2,800 al km 2,500 in direzione Reggio Emilia, viene istituita la chiusura della corsia di marcia, con deviazione su corsia di sorpasso.



Le modifiche alla circolazione saranno attive fino al termine dei lavori, al momento fissato per giovedì 22 aprile.