Focolai nelle carceri, a Parma uno dei più grossi per numero di agenti: 21

Sono 785 i detenuti e 522 i poliziotti penitenziari positivi al Covid 19. Numeri che si riferiscono a ieri sera e che indicano un lieve calo rispetto all’ultima rilevazione: il 12 aprile i casi di Coronavirus erano pari a 821 tra i detenuti e 573 tra gli agenti. Restano però ancora focolai estesi tra la popolazione reclusa : il principale è sempre a Reggio Emilia (107 positivi, 3 ricoverati in ospedale). Seguono Padova (74, uno in ospedale), Rebibbia femminile (72), Catanzaro (64, 3 ricoverati ), Melfi (56, 3 ricoverati) e Pesaro (55, 2 in ospedale). In questi penitenziari, al di là dei ricoverati , tutti gli altri positivi sono asintomatici. In tutto a livello nazionale gli asintomatici sono 754,mentre 19 sono in ospedale e 12 detenuti con sintomi sono curati in carcere.

Per quanto riguarda gli agenti, gli asintomatici sono 484, i sintomatici 38. E i principali focolai sono a Napoli ( 31), Foggia (23) e Parma (21), Lecce (19).

