Dulevo International apre negli USA

Dulevo International S.p.a., società italiana leader mondiale nella produzione di spazzatrici per la pulizia commerciale, industriale e urbana, annuncia l’apertura di DULEVO AMERICAS INC., con sede a Miami. L’avvio delle attività della nuova struttura consentirà all’azienda con sede a Fontanellato (PR) di seguire con ancora maggiore efficienza il mercato americano, in cui Dulevo è già presente. Nel corso degli ultimi cinque anni, la Società ha infatti investito in modo robusto nel mercato americano e ha considerevolmente rafforzato la sua presenza negli Stati Uniti, guadagnandosi la fiducia di importanti clienti e aziende municipalizzate tra cui Los Angeles, New York e Denver. Grazie all’apertura della sede di Miami, Dulevo è ora in grado di fornire direttamente dagli Stati Uniti tutti i servizi di vendita e assistenza e, grazie al lavoro di personale altamente qualificato, garantisce ai propri clienti un servizio di customer care di primo livello, in linea con una filosofia aziendale votata all’eccellenza. La struttura sarà gestita da Mario Pepe, Americas Country Manager che ha maturato un’esperienza di oltre 30 anni in ruoli chiave, contribuendo alla crescita di Dulevo International S.p.a. La sede di Miami sarà quella principale in Nord America e, data la posizione strategica, sarà più vicina a tutti i clienti americani offrendo notevoli vantaggi, tra cui la creazione di servizi ad hoc per gli Stati Uniti e Sud America e la possibilità di contare su una logistica più efficiente. “Stiamo attraversando uno dei periodi più complessi della storia recente – ha dichiarato Tighe Noonan, Ceo e Presidente di Dulevo International S.p.a. – ma siamo convinti che proprio nei momenti di crisi sia necessario investire per costruire i vantaggi competitivi del futuro. È una questione di visione, coraggio e programmazione. L’espansione internazionale fa da sempre parte del DNA di Dulevo e l’apertura di DULEVO AMERICAS INC. rappresenta per noi un passaggio strategico fondamentale”.

Dulevo International

Presente in oltre 80 diversi paesi in tutto il mondo con una rete di distribuzione di circa 150 dealers, Dulevo International è il maggiore produttore italiano nel campo della pulizia industriale e urbana e si posiziona fra le società più importanti del settore a livello mondiale. La Società sviluppa e progetta diverse linee di prodotto: spazzatrici stradali, macchine lavanti, sanificanti, ideali per spazi urbani e spazzatrici industriali ideali per industrie ed esercizi commerciali, con la continua progettazione e sviluppo di macchine motorizzate anche ad energie alternative, inclusi veicoli 100% elettrici. Fin dalla sua nascita, nel 1976, l’azienda di Parma ha sempre voluto puntare all’eccellenza qualitativa e tecnologica con l’obiettivo di offrire macchine con una elevata produttività, che abbiano il minimo impatto sull’ambiente, sia in termini di emissioni di CO2 che di consumo di acqua, raggiungendo livelli di filtrazione delle polveri sempre più alti e oggi oltre il 99% di capacità filtrante grazie alla collaborazione esclusiva con Gore. Dulevo International mantiene infatti la sua posizione di leader grazie alla continua ricerca di soluzioni e tecnologie concepite per il miglioramento della qualità sia dell’ambiente in cui viviamo sia per gli operatori, ricercando e realizzando soluzioni tecniche altamente avanzate per rispondere a ogni esigenza di pulizia in ambienti commerciali, industriali o urbani.