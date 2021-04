Tragico schianto fra due camion in autostrada vicino a Fidenza: morto un 55enne

E' stato uno schianto terribile quello che oggi nel primissimo pomeriggio, attorno alle 13,20, ha coinvolto due camion sull'autostrada del Sole al km 88 in direzione Sud, non lontano dal casello di Fidenza. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, un uomo di 55 anni, che è rimasto incastrato nell'abitacolo ed ha perso la vita. Inutili gli sforzi dei vigili del fuoco e del personale del 118, anche con l'elisoccorso: per l'uomo non c'era purtroppo più nulla da fare.

