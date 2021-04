In mezzo a via Mazzini con una mazza da baseball a urlare minacce: denunciato 28enne

Un uomo che in mezzo a via Mazzini stava inveendo, armato di una mazza da baseball, contro alcuni automobilisti e aveva minacciato alcuni di loro. E' questa la segnalazione arrivata ieri pomeriggio alla Sala Operativa della Questura, che ha immediatamente inviato le Volanti sul posto per verificare quanto stesse accadendo.

Appena arrivati, gli Agenti hanno chiesto informazioni ai passanti cercando di capire se qualcuno di loro avesse assistito alla scena. Alcuni cittadini hanno fornito alcune informazioni utili, tra cui l’abbigliamento dell’uomo e l’edificio in cui era poi entrato

A quel punto i poliziotti hanno iniziato a controllare prima le cantine e i pianerottoli, per poi controllare ogni singola abitazione dello stabile. L’uomo è stato individuato all’interno di un appartamento e identificato per un cittadino 28enne di nazionalità nigeriana, residente a Parma, in regola sul territorio nazionale, gravato da precedenti. Alla presenza degli Agenti, dopo aver consegnato la mazza da baseball, ha ammesso di aver inveito poco prima in mezzo alla strada contro un suo conoscente a bordo di un'auto brandendo la mazza da baseball. Le motivazioni del gesto sarebbero da attribuire ad incomprensioni tra i due per futili motivi.

Per meglio ricostruire le dinamiche dei fatti gli Agenti delle Volanti hanno inoltre sentito a verbale alcuni testimoni,

A questo punto il 28enne nigeriano è stato accompagnato in Questura per essere denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e minacce. La mazza da baseball è stata sequestrata.