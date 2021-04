Per schivare un capriolo in tangenziale, l'auto esce di strada e si ribalta

La fortuna ha voluto che - al contrario di ciò che potrebbe far pensare l'immagine che vi mostriamo - la ragazza al volante sia stata trasportata al Maggiore con lievi ferite. E' morto, invece, il capriolo che con l'auto ha cercato di schivare, trovandoselo davanti in tangenziale Sud in direzione del Campus.

E' accaduto questa mattina prima delle 8. La ragazza ha visto il capriolo attraversare la tangenziale e nel tentativo di non colpirlo è uscita di strada. L'auto si è ribaltata, rimanendo a ruote all'aria. Subito attivati i soccorsi, la conducente è stata tirata fuori dall'abitacolo, spaventata ma in discrete condizioni.