In occasione della festività di domenica 25 aprile (Festa della Liberazione), per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato regolarmente, come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti. I centri di raccolta rimarranno chiusi.

